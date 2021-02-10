Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de 2 bin 218 personelin katılımıyla "Eren-9 Kazan-Han Yaylası" operasyonunun başlatıldığını açıkladı.
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Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de 2 bin 218 personelin katılımıyla "Eren-9 Kazan-Han Yaylası" operasyonunun başlatıldığını açıkladı.

10.02.2021 09:51 | Son Güncelleme: 10.02.2021 09:51
Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de 2 bin 218 personelin katılımıyla

Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de 2 bin 218 personelin katılımıyla "Eren-9 Kazan-Han Yaylası" operasyonunun başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de 2 bin 218 personelin katılımıyla "Eren-9 Kazan-Han Yaylası" operasyonunun başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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