Üye Girişi
Haberler

Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka-34 Operasyonu'nda 19 Roketatar Sevk Fişeği, 492 Kilo Toz Esrar ile 16 Milyon Kök Kenevir Ele Geçirildi

Güncelleme:

Edinilen son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanlığı’nın Diyarbakır’da başlatılan ‘Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonları’ kapsamında 195 ayrı noktada arazi arama tarama faaliyetleri sonucunda 19 roketatar sevk fişeği, 492,65 kilo toz esrar ile 16 milyon 513 bin kök kenevir ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın Diyarbakır'da başlatılan 'Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonları' kapsamında 195 ayrı noktada arazi arama tarama faaliyetleri sonucunda 19 roketatar sevk fişeği, 492,65 kilo toz esrar ile 16 milyon 513 bin kök kenevir ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Diyarbakır'da başlatılan 'Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonları' ile terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulma operasyonlarının 16'ncı gününde Diyarbakır Lice İlçesi Yalaza Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 195 ayrı noktada Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER) ve Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerince arazi arama taraması yapıldı.

Yapılan aramalarda; 19 roketatar sevk fişeği, 492,65 kilogram toz esrar, 43,15 kilogram kubar esrar, 16 milyon 513 bin 340 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

İçişleri Bakanlığı Kenevir Güncel Haberler Son Dakika

Bakmadan Geçme

Alaattin Süer kimdir? İYİ Parti Ankara Yenimahalle Belediye Başkan adayı Alaattin Süer kimdir? Sevin Çağlayan kimdir? İYİ Parti Ankara Yenimahalle Belediye Başkan adayı Sevin Çağlayan kimdir? Fatih Koca kimdir? İYİ Parti Ankara Sincan Belediye Başkan adayı Fatih Koca kimdir? Zekeriya Ersarı kimdir? İYİ Parti Ankara Pursaklar Belediye Başkan adayı Zekeriya Ersarı kimdir? Hüseyin Bayındır kimdir? İYİ Parti Ankara Mamak Belediye Başkan adayı Hüseyin Bayındır kimdir? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 7-8 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 7-8 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Kemal Babuccu kimdir? İYİ Parti Ankara Keçiören Belediye Başkan adayı Kemal Babuccu kimdir? Fehmi Kandemir kimdir? İYİ Parti Ankara Gölbaşı Belediye Başkan adayı Fehmi Kandemir kimdir? Hilmi Özer kimdir? İYİ Parti Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı Hilmi Özer kimdir? EXXEN canlı maç izle! (FENERBAHÇE MAÇI CANLI YAYIN) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 7 Mart EXXEN spor canlı izle! Osman Topal kimdir? İYİ Parti Ankara Çankaya Belediye Başkan adayı Osman Topal kimdir? Union Saint Gilloise Fenerbahçe maçı CANLI izle! 7 Mart St.Gilloise Fenerbahçe maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? 8 Mart Cuma Hutbesi yayınlandı! 8 Mart Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 8 Mart Cuma Hutbesi! Denver Nuggets Boston Celtics NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 8 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title