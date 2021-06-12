Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: "Eren-15 Operasyonları kapsamında, Ağrı-Doğubayazıt ilçesi Sağlıksuyu köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma...
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Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: "Eren-15 Operasyonları kapsamında, Ağrı-Doğubayazıt ilçesi Sağlıksuyu köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma...

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: 'Eren-15 Operasyonları kapsamında, Ağrı-Doğubayazıt ilçesi Sağlıksuyu köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanlığı: "Eren-15 Operasyonları kapsamında, Ağrı-Doğubayazıt ilçesi Sağlıksuyu köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı: "Eren-15 Operasyonları kapsamında, Ağrı-Doğubayazıt ilçesi Sağlıksuyu köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: "Eren-15 Operasyonları kapsamında, Ağrı-Doğubayazıt ilçesi Sağlıksuyu köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma... - Haberler
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