Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: "Eren-15 Operasyonları kapsamında, Ağrı-Doğubayazıt ilçesi Sağlıksuyu köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma...
Son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanlığı: "Eren-15 Operasyonları kapsamında, Ağrı-Doğubayazıt ilçesi Sağlıksuyu köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı: "Eren-15 Operasyonları kapsamında, Ağrı-Doğubayazıt ilçesi Sağlıksuyu köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı