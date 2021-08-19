Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı: "Eren 14 Operasyonları kapsamında Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Cilo Alandüz/Topaçlı kırsalında, Jandarma İHA ve Hava...
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Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı: "Eren 14 Operasyonları kapsamında Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Cilo Alandüz/Topaçlı kırsalında, Jandarma İHA ve Hava...

Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı: 'Eren 14 Operasyonları kapsamında Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Cilo Alandüz/Topaçlı kırsalında, Jandarma İHA ve Hava...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre İçişleri Bakanlığı: "Eren 14 Operasyonları kapsamında Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Cilo Alandüz/Topaçlı kırsalında, Jandarma İHA ve Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 8 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı: "Eren 14 Operasyonları kapsamında Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Cilo Alandüz/Topaçlı kırsalında, Jandarma İHA ve Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 8 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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