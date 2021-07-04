2 terörist Hakkari kırsalında etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Eren-14 Operasyonları kapsamında, Hakkari-Yüksekova ilçesi Uluyol köyü kırsalında, 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Eren-14 Operasyonları kapsamında, Hakkari-Yüksekova ilçesi Uluyol köyü kırsalında, 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan operasyonlar hakkında yapılan açıklamada, "Eren-14 Operasyonları kapsamında, Hakkari-Yüksekova ilçesi Uluyol köyü kırsalında, Polis-İHA ve Jandarma-SİHA destekli icra edilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) birlikleri ile operasyonlara devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı