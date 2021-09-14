Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, Eren-13 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl Operasyonu kapsamında 24 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale... - Haberler
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Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, Eren-13 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl Operasyonu kapsamında 24 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, Eren-13 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl Operasyonu kapsamında 24 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale...

Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Eren-13 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl Operasyonu kapsamında 24 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen "Diljin Mariya Dersim" kod adlı Saniye Toprak'ın Terörden Arananlar Listesinde "Turuncu" kategoride olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Eren-13 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl Operasyonu kapsamında 24 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen "Diljin Mariya Dersim" kod adlı Saniye Toprak'ın Terörden Arananlar Listesinde "Turuncu" kategoride olduğunun tespit edildiğini duyurdu. - ANKARA

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Haber: Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, Eren-13 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl Operasyonu kapsamında 24 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale... - Haberler
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