Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: "Eren 13 Operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh ilçesi Yassıdağ, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH...
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Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: "Eren 13 Operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh ilçesi Yassıdağ, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH...

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: 'Eren 13 Operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh ilçesi Yassıdağ, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı: "Eren 13 Operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh ilçesi Yassıdağ, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı: "Eren 13 Operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh ilçesi Yassıdağ, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle 'Eren Operasyonları' kapsamında bugün etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 10'a yükselmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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