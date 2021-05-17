Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: "Eren 13 Operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh ilçesi Yassıdağ, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH...

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı: "Eren 13 Operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh ilçesi Yassıdağ, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.