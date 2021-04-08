Son Dakika | Eren-10 Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi

Son dakika habere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 1'i kırmızı kategoride 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 1'i kırmızı kategoride 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi.

Eren-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca yürütülen faaliyetler devam ediyor.

Operasyonlarda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada, biri kırmızı kategoride yer alan 2 teröristin daha silahlarıyla etkisiz hale getirilmesiyle bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e çıktı.

Twitter hesabından önce bölgede 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyuran Bakan Soylu, daha sonra "6 terörist oldu 8. Biri de kıpkırmızı... Kahramanlar, Allah razı olsun, Milletimizin yüreğini soğutuyorsunuz." paylaşımında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan