Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: "EREN-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak-Beytüşşebap ilçesi Meydan Dağı bölgesinde, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay...
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Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: "EREN-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak-Beytüşşebap ilçesi Meydan Dağı bölgesinde, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay...

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: 'EREN-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak-Beytüşşebap ilçesi Meydan Dağı bölgesinde, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: İçişleri Bakanlığı: "EREN-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak-Beytüşşebap ilçesi Meydan Dağı bölgesinde, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman Jandarma Komandolar tarafından 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz...

İçişleri Bakanlığı: "EREN-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak-Beytüşşebap ilçesi Meydan Dağı bölgesinde, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman Jandarma Komandolar tarafından 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Gri pasaport skandalı büyüyor! İçişleri Bakanlığı 6 belediye için soruşturma başlattı
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