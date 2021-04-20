Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: "EREN-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak-Beytüşşebap ilçesi Meydan Dağı bölgesinde, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay...
Son dakika haberler: İçişleri Bakanlığı: "EREN-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak-Beytüşşebap ilçesi Meydan Dağı bölgesinde, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman Jandarma Komandolar tarafından 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz...
İçişleri Bakanlığı: "EREN-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak-Beytüşşebap ilçesi Meydan Dağı bölgesinde, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman Jandarma Komandolar tarafından 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı