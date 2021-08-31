Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu...
Son dakika haberler... İçişleri Bakanlığı: Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı: Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan