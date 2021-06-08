Diyarbakır'da 7 milyon 270 bin kök kenevir ele geçirildi
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Diyarbakır'da 7 milyon 270 bin kök kenevir ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

terör operasyonunda 7 milyon 270 bin 752 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

terör operasyonunda 7 milyon 270 bin 752 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Türkiye'yi tehdit eden PKK terör örgütünün silahlı unsurlarının etkisiz hale getirilmesinin yanı sıra terör örgütünün en büyük gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticaretinden sağladığı geliri engellemek maksadıyla narko-terör operasyonları kararlılıkla sürdürülüyor. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca 1-7 Haziran tarihleri arasında Lice ilçesi Dibek ve Yolçatı mahallelerinde önceden Mini İHA araçları ile tespiti yapılan 141 noktada icra edilen narko-terör operasyonu sonucunda; 7 milyon 270 bin 752 kök kenevir bitkisi, 32 kilogram toz esrar, 2 adet su motoru, 13 bin metre sulama hortumu, 1 adet akü, 1 adet küçük tüp, 1 adet 4'lü pil bloğu, 25 kilogram gübre ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ayrıca operasyon sonucunda 45 şüphelinin kimlik tespitleri yapılarak narko-terör suçundan haklarında yasal işlem başlatıldı. Operasyonlarda ele geçirilen 7 milyon 270 bin 752 kök kenevir bitkisinin imha edilmesi neticesinde 168 ton toz esrar elde edilmesinin önüne geçildi. - ANKARA

Diyarbakır'da 7 milyon 270 bin kök kenevir ele geçirildi
Diyarbakır'da 7 milyon 270 bin kök kenevir ele geçirildi
Diyarbakır'da 7 milyon 270 bin kök kenevir ele geçirildi
Diyarbakır'da 7 milyon 270 bin kök kenevir ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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