Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı: Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Şanlıurfa'da yakalandı
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Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı: Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Şanlıurfa'da yakalandı

12.03.2021 20:15 | Son Güncelleme: 12.03.2021 20:37
Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı: Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Şanlıurfa'da yakalandı

Son dakika haberleri: İÇİŞLERİ Bakanlığı, bombalı eylem hazırlığında olan teröristin Şanlıurfa'da yakalandığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, bombalı eylem hazırlığında olan teröristin Şanlıurfa'da yakalandığını açıkladı. PYD/YPG terör örgütü bünyesinde faaliyet gösterdiği belirlenen teröristin çantasında, 100 el yapımı ve 2 fabrika yapımı fünye ile 1 USB bellek ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Suruç ilçesinde durumundan şüphelenilen 4 kişinin durdurulduğu, durdurulan şüphelilerin illegal yollardan Türkiye'ye geçtiği tespit edildiği bildirildi. Yapılan inceleme sonucu bu kişilerden birinin, PYD/YPG terör örgütü bünyesinde faaliyet gösterdiğinin belirlendiği ifade edildi. Bakanlık, teröristin çantasında yapılan aramada 100 el yapımı, 2 fabrika yapımı fünye ile 1 USB bellek ele geçirildiğini aktardı.

PATLAMAYA HAZIR 10 KİLO EYP BULUNDU

Ele geçirilen belleğin incelenmesi sonucunda ise Şanlıurfa- Adıyaman kara yolundaki taş ocakları yakınlarında yaklaşık 10 kilo patlamaya hazır el yapımı patlayıcı bulunduğunu ifade eden Bakanlık, patlayıcı maddenin uzman ekipler tarafından yerinde imha edildiğini açıkladı.


Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı: Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Şanlıurfa'da yakalandı
Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı: Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Şanlıurfa'da yakalandı
Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı: Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Şanlıurfa'da yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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