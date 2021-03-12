Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı: Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Şanlıurfa'da yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, bombalı eylem hazırlığında olan teröristin Şanlıurfa'da yakalandığını açıkladı. PYD/YPG terör örgütü bünyesinde faaliyet gösterdiği belirlenen teröristin çantasında, 100 el yapımı ve 2 fabrika yapımı fünye ile 1 USB bellek ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Suruç ilçesinde durumundan şüphelenilen 4 kişinin durdurulduğu, durdurulan şüphelilerin illegal yollardan Türkiye'ye geçtiği tespit edildiği bildirildi. Yapılan inceleme sonucu bu kişilerden birinin, PYD/YPG terör örgütü bünyesinde faaliyet gösterdiğinin belirlendiği ifade edildi. Bakanlık, teröristin çantasında yapılan aramada 100 el yapımı, 2 fabrika yapımı fünye ile 1 USB bellek ele geçirildiğini aktardı.

PATLAMAYA HAZIR 10 KİLO EYP BULUNDU

Ele geçirilen belleğin incelenmesi sonucunda ise Şanlıurfa- Adıyaman kara yolundaki taş ocakları yakınlarında yaklaşık 10 kilo patlamaya hazır el yapımı patlayıcı bulunduğunu ifade eden Bakanlık, patlayıcı maddenin uzman ekipler tarafından yerinde imha edildiğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı