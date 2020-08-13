Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı: "Bitlis kırsalında, Jandarma birliklerince düzenlenen hava destekli operasyonda...
Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı: "Bitlis kırsalında, Jandarma birliklerince düzenlenen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
13.08.2020 12:59 | Son Güncelleme: 13.08.2020 13:17
İçişleri Bakanlığı: "Bitlis kırsalında, Jandarma birliklerince düzenlenen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi."
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Kaynak: AA