Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı: Afetle mücadelenin aksamaması için, Ömer Seymenoğlu'nun karantina süresince, vali mülkiye müfettişi Osman Kaymak, Isparta Vali...
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: Afetle mücadelenin aksamaması için, Ömer Seymenoğlu'nun karantina süresince, vali mülkiye müfettişi Osman Kaymak, Isparta Vali Vekili olarak görevlendirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı : Afetle mücadelenin aksamaması için, Ömer Seymenoğlu'nun karantina süresince, vali mülkiye müfettişi Osman Kaymak, Isparta Vali Vekili olarak görevlendirilmiştir
AA / Aylin Dal - Güncel