Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı: Afetle mücadelenin aksamaması için, Ömer Seymenoğlu'nun karantina süresince, vali mülkiye müfettişi Osman Kaymak, Isparta Vali... - Haberler
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Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı: Afetle mücadelenin aksamaması için, Ömer Seymenoğlu'nun karantina süresince, vali mülkiye müfettişi Osman Kaymak, Isparta Vali...

AA, Aylin Dal - Güncel
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Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı: Afetle mücadelenin aksamaması için, Ömer Seymenoğlu'nun karantina süresince, vali mülkiye müfettişi Osman Kaymak, Isparta Vali...

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: Afetle mücadelenin aksamaması için, Ömer Seymenoğlu'nun karantina süresince, vali mülkiye müfettişi Osman Kaymak, Isparta Vali Vekili olarak görevlendirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı : Afetle mücadelenin aksamaması için, Ömer Seymenoğlu'nun karantina süresince, vali mülkiye müfettişi Osman Kaymak, Isparta Vali Vekili olarak görevlendirilmiştir

AA / Aylin Dal - Güncel

İçişleri Bakanlığı, Ömer Seymenoğlu, Isparta, Güncel, Haber

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