Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı açıkladı: "Gri Listeye bir çizik daha"
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Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı açıkladı: "Gri Listeye bir çizik daha"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, 8 Mayıs günü Mardin Nusaybin kırsalında etkisiz hale getirilen 7 BTÖ mensubundan birinin sözde Mardin Eyaleti Bogok alanında sorumlu ve "Gri" kategoride aranan Rızgar Koçer kod adlı Serhat Ericek isimli terörist olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 8 Mayıs günü Mardin Nusaybin kırsalında etkisiz hale getirilen 7 BTÖ mensubundan birinin sözde Mardin Eyaleti Bogok alanında sorumlu ve "Gri" kategoride aranan Rızgar Koçer kod adlı Serhat Ericek isimli terörist olduğunu açıkladı.

Mardin İl Jandama Komutanlığınca 8 Mayıs 2021 tarihinde Mardin Nusaybin kırsalında J-SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli, JÖH ve komando birlikleri tarafından yapılan operasyon sonucunda silahları ile birlikte etkisiz hale getirilen 7 BTÖ mensubundan birinin sözde Mardin Eyaleti Bogok alanında sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve terörden arananlar listesinde 500 bin TL'ye kadar ödülle "Gri" kategoride aranan Rızgar Koçer kod adlı Serhat Ericek isimli terörist olduğu tespit edildi.

Etkisiz hale getirilen teröristin, 9 Aralık 2019 tarihinde Şırnak İdil ilçesi Sarıköy kırsalında tuzaklanan EYP'nin imhası sırasında meydana gelen patlamada jandarma personeli Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın şehit olduğu hain eylemin failleri arasında olduğu belirlendi.

Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı açıkladı: 'Gri Listeye bir çizik daha'
Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı açıkladı: 'Gri Listeye bir çizik daha'
Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı açıkladı: 'Gri Listeye bir çizik daha'
Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı açıkladı: 'Gri Listeye bir çizik daha'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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