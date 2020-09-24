Son Dakika | Bakanlık, 81 il valiliğine "Temaslıların doğru bilgilendirilmesi" konulu genelge gönderdi
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Son Dakika | Bakanlık, 81 il valiliğine "Temaslıların doğru bilgilendirilmesi" konulu genelge gönderdi

24.09.2020 15:01 | Son Güncelleme: 24.09.2020 15:10
Son Dakika | Bakanlık, 81 il valiliğine

Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakanlığı korona virüs tanılı bazı kişilerin, temaslılarına ilişkin eksik ya da yalan bilgi vermesi üzerine harekete geçti.

İçişleri Bakanlığı korona virüs tanılı bazı kişilerin, temaslılarına ilişkin eksik ya da yalan bilgi vermesi üzerine harekete geçti. Bakanlık, 81 il valiliğine "Temaslıların doğru bilgilendirilmesi" konulu genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı, 81 il Valiliğine "Temaslıların doğru bilgilendirilmesi" konulu genelge gönderdi. Genelgede, evde izolasyona alınan korona virüs tanılı ya da temaslısı kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının sağlanması amacıyla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulduğu hatırlatıldı.

Daha önce illere gönderilen genelgelerle, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak üzere İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde Mahalle Denetim Ekipleri oluşturulduğu, izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan kişilerin izolasyon süreçlerinin valiliklerce tahsis edilen yurt/pansiyonlarda tamamlatılmasına yönelik karar verildiği anımsatıldı.

Genelgede, gelinen aşamada korona virüs tanısı konulan hastaların temaslılarına ilişkin olarak bazı durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi gibi) verdikleri; bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişilerin (temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi gibi) temaslı kişiler olarak bildirdikleri tespit edildiği belirtilerek, şu önlemlerin alınması istendi.

Koronavirüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik veya yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca karar alınarak bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 206'ncı maddesi "bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacağı" hükmü kapsamında gerekli işlem tesis edilecek.

Vali/Kaymakamlarca uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek, gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanların tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek.

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 206'ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacak. - BAYBURT

Son Dakika | Bakanlık, 81 il valiliğine 'Temaslıların doğru bilgilendirilmesi' konulu genelge gönderdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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