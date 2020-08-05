Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge gönderdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge gönderdi

Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı tarafından, 81 ilde, kontrollü sosyal hayat döneminde "sağlık için, hepimiz için" mottosu ile en kapsamlı korona virüs denetimi yapılacak.

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine
05.08.2020 15:42 | Son Güncelleme: 05.08.2020 15:50

İçişleri Bakanlığı tarafından, 81 ilde, kontrollü sosyal hayat döneminde "sağlık için, hepimiz için" mottosu ile en kapsamlı korona virüs denetimi yapılacak.

Kapsamlı denetimlere bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, genel ve özel kolluk birimleri katılacak. Denetimler; konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah yapılan yerler, berber, kuaför, güzellik merkezleri, internet kafeler, şehirler arası toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, piknik alanları ve bilumum yaşam alanlarını kapsayacak şekilde planlanacak.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Korona virüs Denetimleri" konulu genelge gönderdi

Genelgede, Covid-19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı. İçerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ettiği vurgulandı.

Bu çerçevede farklı tarihlerde çıkarılan genelgelerle belirli aralıklarla veya belirli günlerde denetimler yapılması hususunda valilikler talimatlandırıldığı ifade edildi. Gelinen aşamada, son günlerdeki vaka sayıları da göz önünde bulundurulduğunda, hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının öneminin bir kez daha ortaya çıktığının altı çizilen genelgede, bu sebeple ülke genelinde en kapsamlı korona virüs tedbirleri denetimi yapılacağı belirtildi.

Bu kapsamda, 6 Ağustos Perşembe günü tüm il ve ilçelerde, bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk birimlerinin (zabıta, özel güvenlik vb.) katılımıyla "sağlık için hepimiz için" mottosu ile bugüne kadarki en kapsamlı denetimin gerçekleştirilecek.

Bu denetimler; konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah yapılan yerler, berber, kuaför, güzellik merkezleri, internet kafe, salon ve elektronik oyun yerleri, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, taksi durakları, park/piknik alanları, lunapark, tematik parklar ve bilumum yaşam alanlarını kapsayacak şekilde planlanacak.

Denetim ekipleri, her bir iş kolu ya da mekanın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il ve ilçe müdürlükleri vb.) ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenecek.

Denetimler sırasında rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilecek. - ANKARA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı Magazin
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Kayısının başkenti Malatya'da hasat sona eriyor Ekonomi
Kayısının başkenti Malatya'da hasat sona eriyor
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak Ekonomi
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih...
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu Ekonomi
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
Polis, 'pizza siparişi' ile şiddet ihbarı yapan kadını kurtardı Dünya
Polis, 'pizza siparişi' ile şiddet ihbarı yapan kadını kurtardı
Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi Ekonomi
Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
Son Dakika: Bakan Soylu'nun 'en yoğun' diyerek duyurduğu korona denetiminin detayları yayınlanan genelgede belli oldu
Son Dakika: Bakan Soylu'nun "en yoğun" diyerek duyurduğu korona denetiminin detayları yayınlanan genelgede belli oldu
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Aklı olan altınını bozdurmasın
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Aklı olan altınını bozdurmasın
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
BBC muhabiri, Beyrut'u yerle bir eden patlamaya canlı yayında yakalandı
BBC muhabiri, Beyrut'u yerle bir eden patlamaya canlı yayında yakalandı
Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin 'Evine dön' çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen
Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen
Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı
Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler
Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı
Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı
Mert Hakan Yandaş, 'Limitsiz' paylaşımıyla TFF'nin F.Bahçe'ye verdiği harcama limitine gönderme yaptı
Mert Hakan Yandaş, "Limitsiz" paylaşımıyla TFF'nin F.Bahçe'ye verdiği harcama limitine gönderme yaptı
Hakkari'deki trafik kazasında can veren çiftin evlilik hazırlığında olduğu ortaya çıktı
Hakkari'deki trafik kazasında can veren çiftin evlilik hazırlığında olduğu ortaya çıktı
Son Dakika: Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği ortaya çıktı
Son Dakika: Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği ortaya çıktı
Maaşında indirime giden Tolga Ciğerci, önümüzdeki sezon da Fenerbahçe forması giyecek
Maaşında indirime giden Tolga Ciğerci, önümüzdeki sezon da Fenerbahçe forması giyecek
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi
Hastanenin 'erkek' dediği bebek evde kız çıktı
Hastanenin "erkek" dediği bebek evde kız çıktı
İki aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı karı-kocayı canından etti
İki aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı karı-kocayı canından etti
Mucize kurtuluş! Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
Mucize kurtuluş! Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Film gibi kurtuluş: Adada mahsur kalan 3 denizciyi 'S.O.S.' kurtardı
Film gibi kurtuluş: Adada mahsur kalan 3 denizciyi 'S.O.S.' kurtardı
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı temmuzda yüzde 387,5 büyüdü
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı temmuzda yüzde 387,5 büyüdü
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Ufuk Bayraktar İzzet Yıldızhan
Spor Beto Ali Koç Mehmet Topal Ahmet Nur Çebi Maicon Pereria Roque
Daha Fazla Çocuk Beyrut Lübnan Patlama
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge gönderdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 16:00:11. #1.14#
title