Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine kayak merkezlerindeki otellerde uygulanacak Kovid-19 tedbirleriyle ilgili genelge gönderdi.
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Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine kayak merkezlerindeki otellerde uygulanacak Kovid-19 tedbirleriyle ilgili genelge gönderdi.

26.01.2021 14:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:32
Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine kayak merkezlerindeki otellerde uygulanacak Kovid-19 tedbirleriyle ilgili genelge gönderdi.

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine kayak merkezlerindeki otellerde uygulanacak Kovid-19 tedbirleriyle ilgili genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine kayak merkezlerindeki otellerde uygulanacak Kovid-19 tedbirleriyle ilgili genelge gönderdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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