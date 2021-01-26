Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine kayak merkezlerindeki otellerde uygulanacak Kovid-19 tedbirleriyle ilgili genelge gönderdi.
26.01.2021 14:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:32
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine kayak merkezlerindeki otellerde uygulanacak Kovid-19 tedbirleriyle ilgili genelge gönderdi.
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine kayak merkezlerindeki otellerde uygulanacak Kovid-19 tedbirleriyle ilgili genelge gönderdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur