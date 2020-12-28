Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığı, 21-28 Aralık'ta sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 40 bin 591 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını açıkladı.
28.12.2020 09:11 | Son Güncelleme: 28.12.2020 09:14
Edinilen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, 21-28 Aralık'ta sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 40 bin 591 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, 21-28 Aralık'ta sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 40 bin 591 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını açıkladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur