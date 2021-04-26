Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: "19-26 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 47 bin 61 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır."

Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı: "19-26 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 47 bin 61 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır.