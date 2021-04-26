Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: "19-26 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 47 bin 61 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır."
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Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: "19-26 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 47 bin 61 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır."

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: '19-26 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 47 bin 61 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır.'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı: "19-26 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 47 bin 61 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır.

İçişleri Bakanlığı: "19-26 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 47 bin 61 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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