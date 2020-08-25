Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığı:  14 ilde nişan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmeyecek
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Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığı:  14 ilde nişan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmeyecek

Son dakika haberi: İÇİŞLERİ Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 il valiliğine gönderdiği genelgede 26 Ağustos'tan itibaren Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat olmak üzere toplam 14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan...

Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığı:  14 ilde nişan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmeyecek
25.08.2020 19:50 | Son Güncelleme: 25.08.2020 19:55

İÇİŞLERİ Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 il valiliğine gönderdiği genelgede 26 Ağustos'tan itibaren Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat olmak üzere toplam 14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmeyeceği, bu illerde yapılacak olan düğün ve nikahların ise en fazla 1 saat içinde tamamlanacağı bilgisi yer aldı. 

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine koronavirüs tedbirleri konulu genelge gönderdi. Genelgede, koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı. Bu kapsamda daha önce illere gönderilen genelgeler ile salgının kalabalık ortamlardaki yayılım hızı göz önünde bulundurularak düğün, nişan, sünnet düğünü ve benzeri etkinliklerin tüm illerde, mümkün olan en kısa sürede tamamlanması, köyler ve/veya sokaklarda yapılan söz konusu etkinliklerin aynı gün içinde kalacak şekilde saat sınırlamalarının il/ilçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenmesi istenildiği anımsatıldı. 

14 İLDE YENİ KISITLAMALARGenelgede, yine daha önce valiliklere gönderilen genelgeyle salgının seyrinin takip edilerek artış ve azalışlara göre il bazında ilave tedbirlerin de alınabileceği belirtilerek, alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:  "Adana, Ankara, Ağrı, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat illerinde; sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmeyecek. Bu illerde düğün ve nikahların en fazla 1 saat süre içinde tamamlanması sağlanacak. Düğün salonlarında sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulacak. Düğün ve nikahlarda toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılması durdurulacak. Bu şekilde gerçekleştirilecek düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmeyecek. Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine katılması yasaklanacak. Bu illerde  her nikah merasimine en az bir kamu görevlisinin görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra düğün ve nikahlarda, bu Genelge ile düzenlenen hususlar dışında daha önce İçişleri Bakanlığının ilgi genelgeleri ile Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilecek."Öte yandan genelge ile ülke genelinde; Kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlar da dahil) yapılacak her türlü yiyecek-içecek (paketli su servisi hariç) ikramı durdurulacak. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca gerekli kararlar valiliklerce ivedilikle alınarak 26 Ağustos tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılacak. Vali ve kaymakamlıklarca  konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi sağlanacak. Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak." 


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Kaynak: DHA

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