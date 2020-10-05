Soylu, "Kaçış yok" notuyla paylaştı! Biri Kırmızı, diğeri Turuncu kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Soylu, "Kaçış yok" notuyla paylaştı! Biri Kırmızı, diğeri Turuncu kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi

05.10.2020 10:41 | Son Güncelleme: 05.10.2020 11:10

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kaçış yok! Ya teslim, ya..." notuyla Tunceli'de biri Kırmızı, diğeri Turuncu kategoride 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, bu haberi Twitter hesabından yaptığı, "Kaçış yok! Ya teslim ya... Tunceli'de biri Kırmızı biri Turuncu iki çizik daha. İstihbarat, operasyon, sonuç. Kahramanlarımız sağolsun" paylaşımıyla duyurdu.

Soylu, 'Kaçış yok' notuyla paylaştı! Biri Kırmızı, diğeri Turuncu kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi

SÖZDE TUNCELİ SORUMLUSUYDU

Tunceli-Ovacık kırsalında 2 Ekim Cuma günü İl Jandarma Komutanlığınca Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen Yıldırım-4 Operasyonunda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda Kırmızı kategoride yer alan TKP/ML TİKKO terör örgütünün sözde Tunceli sorumlusu olan Özgür kod adlı Ali Kemal Yılmaz olduğu tespit edildi.

KADIN SORUMLUSU DA ÖLÜ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ

Teröristin örgüte 2007 yılında katıldığı; sabotaj, mayın ve EYP konusunda uzman olduğu belirlendi. Ölü olarak ele geçirilen diğer teröristin, terörden arananlarda Turuncu kategoride yer alan TKP/ML TİKKO terör örgütünün kadın sorumlusu Asmin kod adlı Gökçe Kurban olduğu tespit edildi.

Soylu, 'Kaçış yok' notuyla paylaştı! Biri Kırmızı, diğeri Turuncu kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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