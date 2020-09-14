Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu" açılış törenine katıldı -...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu" açılış törenine katıldı -...

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu Açılış Töreni'ne katıldı.

14.09.2020 13:15 | Son Güncelleme: 14.09.2020 13:23

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu Açılış Töreni'ne katıldı.(6)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu' açılış törenine katıldı -...

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Mesut Barzani Erol Mütercimler Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Seda Sayan Ferhat Göçer Fahriye Evcen
Spor Falcao Arda Turan Nuri Şahin Gökhan Töre Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Antalya Jandarma Türk Lirası
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu" açılış törenine katıldı -... - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 13:23:19. #1.15#
title