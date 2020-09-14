Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu" açılış törenine katıldı -...
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu Açılış Töreni'ne katıldı.
14.09.2020 13:15 | Son Güncelleme: 14.09.2020 13:23
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu Açılış Töreni'ne katıldı.(6)
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Kaynak: AA