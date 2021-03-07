Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ'da güvenlik toplantısına katıldı
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Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ'da güvenlik toplantısına katıldı

07.03.2021 12:53 | Son Güncelleme: 07.03.2021 12:56
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ'da güvenlik toplantısına katıldı

Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı.

Çorlu'ya gelen Bakan Soylu'yu kaymakamlık binası önünde İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce ve Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, kaymakamlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve ilgililer karşıladı.

Soylu karşılamanın ardından uyuşturucu, kaçaklıkla mücadele, asayiş, düzensiz göç ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konularının değerlendirileceği toplantı salonuna geçti.

İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında başlayan toplantı basına kapalı olarak devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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