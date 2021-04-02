Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "PKK'ya katılım geçen yıl 53 kişiydi ancak emniyet ve jandarma ekiplerimizin ikna çalışmalarıyla geçen yıl 243 kişi...
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "PKK'ya katılım geçen yıl 53 kişiydi ancak emniyet ve jandarma ekiplerimizin ikna çalışmalarıyla geçen yıl 243 kişi dağdan indirilmiştir.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "PKK'ya katılım geçen yıl 53 kişiydi ancak emniyet ve jandarma ekiplerimizin ikna çalışmalarıyla geçen yıl 243 kişi dağdan indirilmiştir. Bu yıl da katılım 11, ikna 40 kişidir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor