Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "PKK'ya katılım geçen yıl 53 kişiydi ancak emniyet ve jandarma ekiplerimizin ikna çalışmalarıyla geçen yıl 243 kişi...

Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "PKK'ya katılım geçen yıl 53 kişiydi ancak emniyet ve jandarma ekiplerimizin ikna çalışmalarıyla geçen yıl 243 kişi dağdan indirilmiştir.