Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK/KCK şehir yapılanması soruşturması kapsamında haklarında...
06.10.2020 10:46 | Son Güncelleme: 06.10.2020 10:50
Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK/KCK şehir yapılanması soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 105 şüpheliden 89'unun yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK/KCK şehir yapılanması soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 105 şüpheliden 89'unun yakalandığını açıkladı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı