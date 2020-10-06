Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK/KCK şehir yapılanması soruşturması kapsamında haklarında...
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Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK/KCK şehir yapılanması soruşturması kapsamında haklarında...

06.10.2020 10:46 | Son Güncelleme: 06.10.2020 10:50
Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK/KCK şehir yapılanması soruşturması kapsamında haklarında...

Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK/KCK şehir yapılanması soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 105 şüpheliden 89'unun yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK/KCK şehir yapılanması soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 105 şüpheliden 89'unun yakalandığını açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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