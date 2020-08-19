Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Önümüzdeki hazirana kadar Allah nasip ederse Türkiye'de ormandan... Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Önümüzdeki hazirana kadar Allah nasip ederse Türkiye'de ormandan itfaiyeye, AFAD'dan jandarmaya, polise, sahil güvenliğe, sağlığa kadar acil hizmet numaralarının hepsini kaldıracağız, 112 numarasında birleştireceğiz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Önümüzdeki hazirana kadar Allah nasip ederse Türkiye'de ormandan itfaiyeye, AFAD'dan jandarmaya, polise, sahil güvenliğe, sağlığa kadar acil hizmet numaralarının hepsini kaldıracağız, 112 numarasında birleştireceğiz." Kaynak: AA