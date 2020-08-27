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Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Muhalefetin de bir asaleti var; Yüklendiğiniz biz değiliz ki...

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da devletin tüm kurumları ile sel bölgesinde vatandaşların yardımına koşarken birilerinin muhalefet yapmak adına süreci baltalamaya çalıştığını belirterek "Muhalefetin de bir asaleti var.

Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
27.08.2020 13:38 | Son Güncelleme: 27.08.2020 13:42

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da devletin tüm kurumları ile sel bölgesinde vatandaşların yardımına koşarken birilerinin muhalefet yapmak adına süreci baltalamaya çalıştığını belirterek "Muhalefetin de bir asaleti var. Yüklendiğiniz biz değiliz ki aslında bu meseleyle karşı karşıya kalan vatandaş" dedi.

Bugün Dereli ilçesinde ve Akkaya köyünde havadan incelemelerde bulunan Bakan Soylu, ardından sel bölgelerinde yapılan arama kurtarma ve iyileştirme çalışmaları ile ilgili Dereli ilçesinde açıklamalarda bulundu. Bakan Süleyman Soylu, şuana kadar arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek "Yaklaşık 917 personelimiz, 6 kadavra köpeğimiz, helikopterlerimiz, jandarma keşif uçaklarımız, sahil güvenlik botlarımız, denizden, derelerden, karadan sürekli çalışmalarına devam ediyorlar. Şuana kadar ikisi jandarma personeli olmak üzere 7 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Bir taraftan arama kurtarma çalışmalarımız devam ederken bir taraftan da iyileştirme çalışmalarımız devam ediyor. Çok hasarı olanlar var, onlarla ilgili tespitler yapılıyor. Bilinmelidir ki devlet bütün yaraları sarmak için elinden gelen çabayı sarf ediyor. Bu afetin sıklet merkezi bir esnaflar, iki yollar. Karayollarının kendi ağında kapalı yolu yok. 118 köy yolundan 109'u açıldı. 9'unu da açma çalışmaları devam ediyor. Yollarda çok büyük hasarlar var. Enerji konusunda zannediyorum sadece 5 köye elektrik verilemedi. 16'ya kadar verilmeye başlanacak. Su konusunda da özellikle Doğankent'in bir beldesi kısmen burası ve Güce'de bir sorunumuz söz konusu. Ama ilk günkü hasardan bugün çok daha iyi bir noktadayız. Elbette o günün bıraktığı hasar, travma, muhakkak burada yaşayan vatandaşımızın hem zihnindedir hem mamdi ve manevi kaybın içindedir. Gücümüzün yettiği ölçüsünde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şuan tüm kurumlardan ve bakanlıklardan 2 bin 900 personel ve 740 araç sel bölgesinde çalışıyor" diye konuştu.

"Fesat fesatlığından, fitne fitneliğinden vazgeçmiyor" diyen Bakan Soylu, tüm bu uğraşlar arasında üzücü bir takım şeylerle de karşı karşıya kaldıklarını vurgulayarak "Yani aman bir açık bulsam da muhalefet etsem. Muhalefetin de bir asaleti var. Bir açık bulsam da yüklensem. Yüklen yüklendiğin ben değilim ki. Biz de değiliz, yüklendiğin aslında bu meseleyle karşı karşıya kalan vatandaş. Burada herkes gayret gösterirken amaç sarf ederken ümitlerini yok etmeye çalışıyorsunuz. Bir süreci baltalamaya çalışıyorsunuz. Sadece üzülüyorum koskoca eğitim almış insanlar öğretmenleri onlara 'ne olursun doğruyu konuşun' demiş ama bunlardan keyif alıyorlar. Şeytan da böyle bir şey işte. Adama sirayet etti mi teslim alıyor" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

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Kaynak: İHA

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