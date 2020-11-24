Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Kadına şiddet) Şiddeti uygulayan şüpheliye dönük alınan önleyici tedbir kararlarında, geçen yılın 10 ayına göre...
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Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Kadına şiddet) Şiddeti uygulayan şüpheliye dönük alınan önleyici tedbir kararlarında, geçen yılın 10 ayına göre...

24.11.2020 10:35 | Son Güncelleme: 24.11.2020 10:38
Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

Son dakika gündem haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Kadına şiddet) Şiddeti uygulayan şüpheliye dönük alınan önleyici tedbir kararlarında, geçen yılın 10 ayına göre yüzde 70 artış yaşanmıştır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Kadına şiddet) Şiddeti uygulayan şüpheliye dönük alınan önleyici tedbir kararlarında, geçen yılın 10 ayına göre yüzde 70 artış yaşanmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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