Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Kadına şiddet) Şiddeti uygulayan şüpheliye dönük alınan önleyici tedbir kararlarında, geçen yılın 10 ayına göre...
24.11.2020 10:35 | Son Güncelleme: 24.11.2020 10:38
Son dakika gündem haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Kadına şiddet) Şiddeti uygulayan şüpheliye dönük alınan önleyici tedbir kararlarında, geçen yılın 10 ayına göre yüzde 70 artış yaşanmıştır.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Kadına şiddet) Şiddeti uygulayan şüpheliye dönük alınan önleyici tedbir kararlarında, geçen yılın 10 ayına göre yüzde 70 artış yaşanmıştır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca