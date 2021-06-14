Bakan Soylu: "Türk Jandarma Teşkilatı çok geniş bir sahada milletimize hizmet etmekte"
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Bakan Soylu: "Türk Jandarma Teşkilatı çok geniş bir sahada milletimize hizmet etmekte"

Bakan Soylu: 'Türk Jandarma Teşkilatı çok geniş bir sahada milletimize hizmet etmekte'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Türk Jandarma Teşkilatı'nın birçok alanda milletin hizmetinde olduğunu belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dünyadaki emsalleri içinde hem nitelik hem de nicelik açısından tartışmasız en güçlülerinden biri olan Türk Jandarma Teşkilatı;

Türk Jandarma Teşkilatı'nın birçok alanda milletin hizmetinde olduğunu belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dünyadaki emsalleri içinde hem nitelik hem de nicelik açısından tartışmasız en güçlülerinden biri olan Türk Jandarma Teşkilatı; asayişten düzensiz göçle mücadeleye, terörden uyuşturucuya, trafikten kaçakçılığa kadar çok geniş bir sahada ve diğer kolluk birimlerimizle tam bir işbirliği içinde milletimize hizmet etmekte, hem tecrübesini hem de yüksek kapasitesini sahaya yansıtmaktadır" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Türk Jandarma Teşkilatı'nın 182'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajında Jandarma Teşkilatı'nın görevi başında olmaktan dolayı yaşadığı haklı gurura değinen Bakan Soylu, "Aziz milletimizin haksızlığa, hukuksuzluğa ve varlığına dönük tehditlere karşı verdiği en müstesna cevaplardan biri olan Türk Jandarma Teşkilatı, vatana, millete ve bayrağa olan müebbet sevdasının 182. yıl dönümünde bayrağının gölgesinde ve görevinin başında olmanın haklı gururu içindedir. Dünyadaki emsalleri içinde hem nitelik hem de nicelik açısından tartışmasız en güçlülerinden biri olan Türk Jandarma Teşkilatı; asayişten düzensiz göçle mücadeleye, terörden uyuşturucuya, trafikten kaçakçılığa kadar çok geniş bir sahada ve diğer kolluk birimlerimizle tam bir işbirliği içinde milletimize hizmet etmekte, hem tecrübesini hem de yüksek kapasitesini sahaya yansıtmaktadır. Bu geniş görev ve sorumluluk sahasının gereği olarak ciddi bir kapasiteyi bünyesinde barındıran Jandarmamızın özellikle 15 Temmuz sonrasında beşeri ve teknik kapasitesinin artırılmasının yanı sıra, tüm sistemlerin hem modernizasyonu hem de başta Emniyet Teşkilatı olmak üzere diğer kurumlarla entegrasyonu, mevcut başarısını daha da arttırmıştır."

"KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLARIN AYDINLATMA ORANI YÜZDE 99'DUR"

Bakan Soylu, yapılan yatırımlarla suç oranlarındaki aydınlatma oranının yükseldiğinin altının çizdiği mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Jandarma Genel Komutanlığı'nın parmak izi teşhis sisteminin Emniyet Genel Müdürlüğü ile entegrasyonu sayesinde 20 bin 296, balistik veri tabanının entegrasyonu ile 328 faili meçhul olay aydınlatılmıştır. Yapılan ciddi yatırımlarla, kriminal ve balistik laboratuvarları dünyanın gelişmiş ülke standartlarına yükseltilmiş, mermi kovanı inceleme süresi 1 yıldan 1 saate, patlayıcı madde analizi 2 günden 4 saate, DNA analizi 4 günden 8 saate, parmak izi incelemesi 10 günden 5 dakikaya düşürülmüştür. Jandarma sorumluluk bölgesinde 2018 yılında yüzde 68 olan mal varlığına karşı işlenen suçların aydınlatma oranı 2020 yılı sonu itibarıyla yüzde 80'e ulaştırıldı. Kişilere karşı işlenen suçların aydınlatma oranı ise yüzde 99'dur."

BAKAN SOYLU, JANDARMA TEŞKİLATI'NIN 182'İNCİ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLAYARAK ŞUNLARI DEDİ:

"17 Jandarma Arama Kurtarma, 13 Sualtı Arama Kurtarma Timimiz; her biri 2 motordan oluşan 364 adet Motosikletli Huzur Timimiz; okullarda görev yapan 5 bin 656 güvenli eğitim koordinasyon görevlimiz; görev yaptıkları bölgelerde 2019-2020 arasında ölümlü trafik kaza sayısını yüzde 4.7 azaltan jandarma trafik personelimiz; doğal hayatı korumak üzere görev yapan Jandarma Çevre Koruma Timlerimiz; 2020 yılında 11 bin 838 operasyon yapan, 2021 sonunda bu sayıyı 13 bin 22 olarak planlayan, bilhassa kök kenevir ekimiyle büyük bir mücadele veren Jandarma Narkotik Birimlerimiz; bizim evlatlarımızın ürettiği İHA'ları, helikopterlerini fabrikadan çıkar çıkmaz envanterine katan ve o araçlarla PKK terör örgütüne dünyayı dar eden, halen 35 taktik İHA sistemi ile 65 hava aracını bünyesinde barındıran Jandarma Havacılık Birimlerimiz; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve yönlendirmeleriyle kesintisiz operasyon stratejisiyle PKK'yı bitiren nesil olmaya and içen, her büyük operasyonuna bir şehidimizin adını verip ruhlarını şad eden, 2020 yılında 18 bin 623 operasyon yapıp, 2021 için 19 bin operasyon hedefleyen Jandarma Özel Harekat Timlerimiz ve jandarma komandolarımız; hem gözümüz kulağımız olan hem de ikna yöntemiyle dağdan eleman indirip hain örgütün ipini çeken jandarma istihbaharatımız; karada, havada, denizde, masa başında, dağ başında, köyde, mezrada, karakolda, suçlunun kaçakçının, organize suç çetelerinin peşinde, hangi görevi yaparsa yapsın o şanlı üniformaya layık olan bu vatanın evlatları, jandarmamız 182. yaşınızı tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz olmak üzere bu vatan için feda-i can eden, can emanetini bu vatan için teslim etmeye hazır bütün vatan sevdalılarını, rahmet ve minnetle anıyoruz."

(Ali Nargüner/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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