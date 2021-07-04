Son dakika haberleri: Bakan Soylu güvenlik toplantısına katıldı

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis'te terör, uyuşturucuyla mücadele ve asayiş konularının ele alındığı güvenlik toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis'te terör, uyuşturucuyla mücadele ve asayiş konularının ele alındığı güvenlik toplantısına katıldı.

Bakan Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, İsmail Çataklı ve Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık ile Bitlis'e geldi.

Muş Sultan Alparslan Havalimanı'nda Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Muş Valisi İlker Gündüzöz, Muş İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen ve Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş tarafından karşılanan Soylu, beraberindekilerle Bitlis'e 35 kilometre uzaklıktaki Gazitepe Üs Bölgesi'ne geçti.

Burada askerleri selamlayan Soylu, daha sonra Şeref Defteri'ni imzaladı, yeni kurulan karakolda incelemelerde bulundu.

Üs bölgesinin kurulduğu bölgeyle ilgili Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey'den bilgi alan Bakan Soylu, askerlerle sohbet etti.

Soylu, burada, terör, uyuşturucuyla mücadele ve asayiş konularının değerlendirildiği güvenlik toplantısına katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, İsmail Çataklı ve Mehmet Ersoy, Vali Oktay Çağatay, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve ilgili kurum amirleri de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol