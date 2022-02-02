Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu: "Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan tarafından geri itilen ve donarak hayatını kaybeden göçmenlere ilişkin, Yunan sınır birliklerinin "mağdura cani, FETÖ'ye müşfik" davrandığını belirtti.

Soylu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Tarih 2 Şubat 2022, yer İpsala Yunanistan sınırı, ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş, Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu. AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik. Allah rahmet eylesin."