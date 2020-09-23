Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen insansız hava araçları ile birlikte...

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen insansız hava araçları ile birlikte Türkiye'nin çok iyi bir noktaya geldiğini belirterek, "Başlangıcından itibarin çok farklı bir noktaya geldi.

İçişleri Bakanı Soylu, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen insansız hava araçları ile birlikte Türkiye'nin çok iyi bir noktaya geldiğini belirterek, "Başlangıcından itibarin çok farklı bir noktaya geldi. O büyük balıkta gelince, en son yaptıkları AKINCI geldiği andan itibarin havada durabilme kabiliyetimiz çok daha fazla olacak. Gözetleme daha fazla olacak. Terör örgütünün kırsalda etkinliği azalacak. Şehirlerde çok ciddi engellemeler yapılıyor. Onları zamanı gelince söylerim. Şehirde terör olayı engellemişiz bomba yakalamışız hepsini paylaşıyor değiliz. Törer örgütü sürekli tavan tutabilmek için eylemleri kendi adına önemli bir süreç olarak görüyor. Bu konuda Allah nazardan korusun, Allah yardımcıları olsun dualarımız onlarla olsun. İstihbaratımız her yönüyle güzel çalışıyor. Türkiye'yi sarsacak bir çok olayı ses çıkarmadan kahramanlıklarını yapmadın, bizim ortaya koyacağımız sonuç şudur. Milletimiz huzur içiresinde ve özgürlükle evine işine gitsin ailesiyle bir araya gelsin. Seyahat hürriyetini ortaya koysun. Bunu sağlayabilsin." dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı