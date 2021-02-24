Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu'ya hakaret eden kişi, "öfke kontrolü" seminerine katılma şartıyla serbest bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu'ya hakaret eden kişi, "öfke kontrolü" seminerine katılma şartıyla serbest bırakıldı

24.02.2021 12:47 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:47
Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu'ya hakaret eden kişi,

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sosyal paylaşım sitesi üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe "İstanbul Anadolu Adliyesi Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün belirlediği yerde haftada en az bir kez olmak üzere öfke kontrolü semineri ve...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sosyal paylaşım sitesi üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe "İstanbul Anadolu Adliyesi Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün belirlediği yerde haftada en az bir kez olmak üzere öfke kontrolü semineri ve seanslarına katılma" şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Facebook üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında hakaret içeren paylaşımlar yaptığı belirlenen şüpheli S.E., gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Basın Suçları Soruşturma Bürosunca ifadesi alınan şüpheli, söz konusu paylaşımın yapıldığı hesabın kendisine ait olduğunu belirterek, hakaret içeren paylaşımı yapıp yapmadığını hatırlamadığını savundu.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle psikiyatrik tedavi gördüğünü ve ilaç kullandığını, bu nedenle de gündelik hayatta öfkesini kontrol edemediğini dile getiren şüpheli S.E., paylaşımı nedeniyle İçişleri Bakanı Soylu'dan özür dilediğini aktardı.

Şüpheli S.E., daha sonra "kamu görevlisine alenen hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle hakkında "öfke kontrolü seminer programına katılması" şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebini kabul ederek, şüpheli S.E.'nin, "İstanbul Anadolu Adliyesi Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün belirlediği yerde en az haftada bir olmak üzere öfke kontrolü semineri ve seanslarına katılma" ve "konutunu terk etmeme" şartlarını içeren adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cevahir Aktürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Özlem Zengin Pervin Buldan Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Prens Harry Meltem Miraloğlu
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Ünal Karaman Rıza Çalımbay Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu'ya hakaret eden kişi, "öfke kontrolü" seminerine katılma şartıyla serbest bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 12:50:28. #1.14#
title