İçişleri Bakanı Soylu uyuşturucu madde operasyonlarına ilişkin veri paylaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İçişleri Bakanı Soylu uyuşturucu madde operasyonlarına ilişkin veri paylaştı

İçişleri Bakanı Soylu uyuşturucu madde operasyonlarına ilişkin veri paylaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Soylu, geçtiğimiz yıl 165 milyar lira değerinde uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu, geçtiğimiz yıl 165 milyar lira değerinde uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı. Soylu ayrıca, 2011'de 66 bin 955 olan uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik operasyon sayısının, geçen yıl 158 bin 960'a çıktığını belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından 'Uyuşturucuyla mücadelenin son yıllardaki serüveni' başlıklı paylaşımda bulundu. Soylu, uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik çalışmaların grafiklerini paylaştı. Bakan Soylu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre, uyuşturucu operasyonları ve ele geçirilen uyuşturucu miktarında artış gözlenirken uyuşturucuya bağlı ölümlerde azalış görülüyor.

'Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değeri' verilerini paylaşan Soylu, 2011'de 2,1, 2019'da 69, geçen yıl ise 165 milyar lira değerinde uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı.

Soylu, 'Uyuşturucu operasyonları' ile ilgili paylaştığı verilerde ise 2011'de 66 bin 955 olan uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik operasyon sayısının, geçen yıl 158 bin 960'a çıktığını belirtti. Soylu paylaşımında, 'Doğrudan uyuşturucu maddeye bağlı ölümler' ile ilgili rakamlara da yer vererek, 2016'da 920, 2019'da 342, geçen yıl ise 314 kişinin uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Bakan Süleyman Soylu, bir başka grafikte de 'Uyuşturucu suçlarından tutuklananlar'ın sayısını 2011'de 8 bin 770 kişi, geçen yıl 23 bin 693 kişi olarak açıkladı.

-İHA-

İçişleri Bakanı Soylu uyuşturucu madde operasyonlarına ilişkin veri paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Angela Merkel Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Demet Özdemir Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Cristiano Aytaç Kara Burak Yılmaz Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İçişleri Bakanı Soylu uyuşturucu madde operasyonlarına ilişkin veri paylaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 11:17:34. #1.16#

title