Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'ı kabul etti - Haberler

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Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'ı kabul etti

AA, Mümin Altaş - Politika
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Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'ı kabul etti

Son dakika politika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ı kabul etti.

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ı kabul etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre kabul basına kapalı gerçekleştirildi.

Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'ı kabul etti

AA / Mümin Altaş - Politika

Süleyman Soylu, Ukrayna, Ankara, Politika, Haberler

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