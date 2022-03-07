Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'ı kabul etti
AA, Mümin Altaş - Politika
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Son dakika politika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ı kabul etti.
ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ı kabul etti.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre kabul basına kapalı gerçekleştirildi.
Avrupa'nın #Rusya 'ya uyguladığı yaptırımlar sizce yeterli mi? #RusyaUkrayna | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 6, 2022
AA / Mümin Altaş - Politika