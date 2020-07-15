Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye 15 Temmuz'dan sonra geleceğini yeniden şekillendirmiştir" Son dakika haberleri... 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde Demokratik Hukuk Devletini Yeniden Düşünmek Sempozyumu'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 Temmuz sonrası bu ülkenin attığı stratejik adımları, günlük siyasi tartışmalar asla örtmemelidir.

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde Demokratik Hukuk Devletini Yeniden Düşünmek Sempozyumu'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 Temmuz sonrası bu ülkenin attığı stratejik adımları, günlük siyasi tartışmalar asla örtmemelidir. Türkiye büyük bir değişim yaşamıştır ve 15 Temmuz'dan sonra geleceğini yeniden şekillendirmiştir. Bunu yapmak kolay değildir" dedi.

İstanbul Üniversitesi'nin iş birliği ile Türkiye Hukuk Platformu, Anayasa Hukukçuları Derneği, Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB), Kağıthane Belediyesi ve İçişleri Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği "Demokratik Hukuk Devletini Yeniden Düşünmek Sempozyumu 4" İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Sempozyumda 'darbe ile mücadele ve demokratik devlet' başlığı ele alınırken, açılış konuşmasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı. Rize'de yaşanan sel felaketi ile sözlerine başlayan Bakan Soylu, alınabilecek tüm tedbirleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen faaliyetlerden bahseden Soylu,"Sürekli darbelerle terbiye edilmeye çalışılan, dışarıdan kurgulanmış bir vesayet sistemiyle yıllardır mücadele eden, demokrasi normları, insan hakları normları açısından zaman zaman uluslararası bazı kuruluşlarca eleştirilen Türkiye'nin bugün, 15 Temmuz'un yıl dönümünde geldiği nokta da böyle... Tüm terör örgütleriyle eş zamanlı mücadele eden; 15 Temmuz'un sabahında iş yerlerinin açıldığı, hayatın normal seyrinde devam ettiği, devlet prensiplerinin ve kamu düzeninin yalpalamadığı, devletin kendi içine sızmış ihanet çetesini temizlerken mahkemeden, hukuktan, savunma hakkından ayrılmadığı, gündelik hayatı aksatmayan, darbe girişiminin hemen bir yıl sonrasında seçimlerini, referandumlarını problemsiz gerçekleştiren; sürekli demokrasiye, sürekli milletin kararına, onayına başvuran; bu kadar güvenlik problemiyle karşı karşıyayken hükümet sistemini milletin kararıyla beraber rahatlıkla değiştirebilen bir Türkiye" diye konuştu.

Dünya'nın 21. Yüzyılda bir etik ve samimiyet testinden geçmekte olduğunu ifade eden bakan Soylu, "Hem terörle, hem göçle, hem de demokrasiyle, hem de medeniyet değerleriyle bu testten geçmektedir. Türkiye'nin soruları herkesten zordu ama bu testte bana göre başarılıdır. Türk demokrasisi, 21. yüzyılın etik anlamda ayakta kalan, kendini inkar etmeyen, yalanlamayan tek demokrasisidir. Türk demokrasisi ham değildir, olgunlaşmış bir demokrasidir. Darbelerle, yaşadığı acılarla, halen yönettiği güvenlik tehditleriyle olgunlaşmış bir demokrasidir. 15 Temmuz sonrası bu ülkenin attığı stratejik adımları, günlük siyasi tartışmalar asla örtmemelidir. Türkiye büyük bir değişim yaşamıştır ve 15 Temmuz'dan sonra geleceğini yeniden şekillendirmiştir. Bunu yapmak kolay değildir" dedi.

Bu vizyondaki en önemli payın Cumhurbaşkanı'nın olduğunu dile getiren Soylu, "Rutinin devamı tercihi yerine, değişim gibi zor bir yolu tercih etmiştir. Geçmişten, vesayetle mücadele eden eski siyasetçilerimizden doğru dersler çıkarmıştır ve gereken adımı atmıştır. Her şerde bir hayır vardır, belki 15 Temmuz'unki de budur. Bunu ancak çocuklarımız, bizden sonraki nesiller yaşayıp görecekler ve analiz edeceklerdir. Ama şunu ifade edebilirim ki bu ülke doğru ülkedir, başarılı bir ülkedir ve bu millet, demokrasiyi sadece kazanmış değil, hak etmiş bir ülkedir. Cenab-ı hak gelmiş geçmiş her ferdinden razı olsun. Ben bu vesileyle, yıl dönümünü idrak ettiğimiz 15 Temmuz hadisesinde ve tüm demokrasi mücadelesinde, terörle mücadelesinde, bu ülkenin güvenliği, milletin huzuru için feda-i can eden tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA