Son dakika haber | Bakan Soylu: POLSAN, 2020'de 305 milyon TL kar etti
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Son dakika haber | Bakan Soylu: POLSAN, 2020'de 305 milyon TL kar etti

07.02.2021 18:29 | Son Güncelleme: 07.02.2021 18:36
Son dakika haber | Bakan Soylu: POLSAN, 2020'de 305 milyon TL kar etti

Son dakika haberleri: İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nın (POLSAN) 2020 yılında toplam 305 milyon lira kar ettiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nın (POLSAN) 2020 yılında toplam 305 milyon lira kar ettiğini açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "FETÖ'nün istismar edip içini boşaltmaya çalıştığı POLSAN, 15 Temmuz sonrası göğsümüzü kabartıyor. POLSAN'da tüm şirketler, ilk kez 2020 yılında kar ettiler. 2020 yılında POLSAN, toplam 305 milyon lira kar etti. POLSAN'ın değeri, iki yılda yüzde 52 varlık artışıyla 2.1 milyar liraya ulaştı. POLSAN'ın üye sayısı, Şubat'ta 100 bini aştı. POLSAN, hem Türkiye için hem emniyet teşkilatı çalışanları için büyümeye devam ediyor. Tebrikler POLSAN" ifadelerine yer verdi.  


Son dakika haber | Bakan Soylu: POLSAN, 2020'de 305 milyon TL kar etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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