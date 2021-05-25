Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu, TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasından dolayı Bahçeli'ye teşekkür etti

Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasından dolayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.