Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu, Siirt'ten gelen şehit ve gazi aileleriyle görüştü

SİİRT (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu koordinesinde Siirt'ten gelen şehit ve gazi aileleriyle görüştü.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Onlar bize, aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti, aileleri. Onlara çok şey borçluyuz. Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu koordinesinde Siirt'ten gelen şehit ve gazi ailelerimiz ve evlatlarımızla bir aradayız." ifadelerini kullandı.