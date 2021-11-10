Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu, Siirt'ten gelen şehit ve gazi aileleriyle görüştü - Haberler
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Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu, Siirt'ten gelen şehit ve gazi aileleriyle görüştü

AA / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu, Siirt'ten gelen şehit ve gazi aileleriyle görüştü

Edinilen son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu koordinesinde Siirt'ten gelen şehit ve gazi aileleriyle görüştü.

SİİRT (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu koordinesinde Siirt'ten gelen şehit ve gazi aileleriyle görüştü.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Onlar bize, aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti, aileleri. Onlara çok şey borçluyuz. Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu koordinesinde Siirt'ten gelen şehit ve gazi ailelerimiz ve evlatlarımızla bir aradayız." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu, Siirt'ten gelen şehit ve gazi aileleriyle görüştü

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu, Siirt'ten gelen şehit ve gazi aileleriyle görüştü

AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri
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