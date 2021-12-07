Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu: "PKK'nın sözde Gap-Rıha Eyalet Sorumlusu Rubar(K) Ferhat Tunç, Emniyet Genel Müdürlüğü; İstihbarat, Havacılık ve PÖH'lerimizin...
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu: "PKK'nın sözde Gap-Rıha Eyalet Sorumlusu Rubar(K) Ferhat Tunç, Emniyet Genel Müdürlüğü; İstihbarat, Havacılık ve PÖH'lerimizin uzun zaman, çok titiz çalışma sonucunda operasyon ile ölü ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Soylu: " Pkk'nın sözde Gap-Rıha Eyalet Sorumlusu Rubar(K) Ferhat Tunç, Emniyet Genel Müdürlüğü ; İstihbarat, Havacılık ve PÖH'lerimizin uzun zaman, çok titiz çalışma sonucunda operasyon ile ölü ele geçirildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğümüz ve kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah onları muhafaza etsin" - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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