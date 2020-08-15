Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu, Of'taki sel ve heyelanlara ilişkin açıklama yaptı Son dakika habere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şiddetli yağış nedeniyle sel ve heyelanların Of Kaymakamlığında gerçekleştirilen hasar tespit ve koordinasyon toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şiddetli yağış nedeniyle sel ve heyelanların Of Kaymakamlığında gerçekleştirilen hasar tespit ve koordinasyon toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kaynak: AA