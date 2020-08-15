Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu, Of'taki sel ve heyelanlara ilişkin açıklama yaptı
Son dakika habere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şiddetli yağış nedeniyle sel ve heyelanların Of Kaymakamlığında gerçekleştirilen hasar tespit ve koordinasyon toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
15.08.2020 14:35 | Son Güncelleme: 15.08.2020 15:28
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şiddetli yağış nedeniyle sel ve heyelanların Of Kaymakamlığında gerçekleştirilen hasar tespit ve koordinasyon toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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Kaynak: AA