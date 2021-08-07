Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu'nun amcası Hüseyin Soylu vefat etti
Son dakika haberler: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcası Hüseyin Soylu hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcası Hüseyin Soylu hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcası Hüseyin Soylu, bugün sabah saatlerinde vefat etti. Soylu'nun cenazesi yarın öğle namazını müteakiben Gaziosmanpaşa Merkez Caminde kılınacak namazın ardından Eyüp Sultan Mezarlığına defnedilecek. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı