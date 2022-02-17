Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu, medya temsilcileriyle bir araya geldi: (2)

HAKKARİ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van- İran hattındaki sınır duvarının bu yıl biteceğini, Hakkari- İran sınırındaki bölümün de önemli kısmının tamamlanacağını bildirdi.

Soylu, Vilayetler Evi'nde "Medya Temsilcileriyle Göç Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili bilgi veren Soylu, istisnai olarak 31 Aralık 2021 tarihine kadar 84 bini çocuk olmak üzere 194 bin Suriyelinin Türk vatandaşı olduğunu bildirdi.

Süleyman Soylu, Türkiye'de 700 binin üzerinde Suriyeli çocuğun dünyaya geldiğini belirtti.

Türkiye'de 3 milyon 700 bin civarında geçici koruma statüsünde Suriyelinin bulunduğunu aktaran Soylu, bu kişilerin hepsinin kaydının alındığını dile getirdi.

Soylu, "İki yüzlülük var. Batı şöyle yapıyor, 'Siz onları orada tutun biz elimizden geleni yapalım' diyorlar diğer taraftan da muhalefeti yabancı düşmanı politikalar üzerinden tahrik ediyorlar. Aslında birincisi işlerine geliyor fakat ikincisinden de vazgeçemiyorlar." ifadesini kullandı.

Suriyelilerin geldiği günden itibaren önemli bir sürecin yaşandığını aktaran Soylu, ilgili kurumların, sivil toplum kuruluşlarının çeşitli adımlar attığını dile getirdi.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) tahakküm ve tasfiye etmeye çalıştığı sivil toplum kuruluşlarının örgütün ortaya koyduğu tasalluttan kurtulup kendine gelme süreci yaşadığına işaret eden Soylu, bu kuruluşların sivil dayanışmayı başarılı bir şekilde ortaya koyduğunu kaydetti. Süleyman Soylu, sivil toplum kuruluşlarının Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde evler yaptığını anlattı.

"İkamet almama sınırı koyduk"

1 Aralık'tan itibaren Türkiye'deki geçici koruma statüsündeki adreslere polis ve jandarmanın gittiğini aktaran Soylu, tekrar bir sayım yapıldığını bildirdi.

"3 milyon 700 bin Suriyelinin yüzde 71,07'sinin verilen adreslerde bulunduğu" bilgisini paylaşan Süleyman Soylu, bu çalışmanın yapıldığının duyulması üzerine yaklaşık 300 bin kişinin adreslerinin güncellenmesini talep ettiğini ifade etti.

Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Bazı bölgelerde nüfusun yüzde 25'i üzerinde Suriyeli nüfusu var. Biz otomatik olarak Türkiye'de bu ölçeğe göre bir daha buraya ikamet almama sınırı koyduk. Buraya artık sadece Suriyeli değil ikamet dahil hiçbir yabancı alınmayacak. Bir tek istisnası var öğrenci, sağlık ve parçalanmış aileler."

Yapılan sınır duvarlarına da değinen Süleyman Soylu, bu konuda başarılı bir çalışmanın yürütüldüğünü vurguladı.

Bütün kapasitenin burada kullanıldığının altını çizen Soylu, İran'la da bu konuda iyi ikili ilişkiler yürütüldüğünü söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu, "Bu yıl Van'ı bitiriyoruz. Van-İran hattı bu yıl bitmiş oluyor, Hakkari-İran hattının önemli bir bölümü bitmiş oluyor... Yani bu hattın yüzde 90'ını önemli ölçüde kapatmış oluyoruz bu yıl itibarıyla. Bu, çok büyük önem taşıyor." şeklinde konuştu.

(Bitti)