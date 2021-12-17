Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu, Macaristan'da Türk Şehitliği'ni ziyaret etti - Haberler
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Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu, Macaristan'da Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu, Macaristan'da Türk Şehitliği'ni ziyaret etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Son dakika dünya haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Resmi temaslarda bulunmak için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Türk Şehitliği'ni ziyaret etti" denildi.


Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu, Macaristan'da Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu, Macaristan'da Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu, Macaristan'da Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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