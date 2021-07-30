Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu: "(Konya'da 7 kişinin öldürülmesi) Yaklaşık 11 yıllık bir husumet. Arkadaşlarımızın çok kısa bir süre içinde yakalayabileceğini...
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Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu: "(Konya'da 7 kişinin öldürülmesi) Yaklaşık 11 yıllık bir husumet. Arkadaşlarımızın çok kısa bir süre içinde yakalayabileceğini...

Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu: '(Konya'da 7 kişinin öldürülmesi) Yaklaşık 11 yıllık bir husumet. Arkadaşlarımızın çok kısa bir süre içinde yakalayabileceğini...
Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Soylu: "(Konya'da 7 kişinin öldürülmesi) Yaklaşık 11 yıllık bir husumet. Arkadaşlarımızın çok kısa bir süre içinde yakalayabileceğini düşünüyoruz"

İçişleri Bakanı Soylu: "(Konya'da 7 kişinin öldürülmesi) Yaklaşık 11 yıllık bir husumet. Arkadaşlarımızın çok kısa bir süre içinde yakalayabileceğini düşünüyoruz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

İçişleri Bakanı Soylu: 'Bu ülkenin birliğinin ortadan kalkmasına yönelik her saldırı, bilinmelidir ki bizim birliğimizi ve beraberliğimizi çok daha...
İçişleri Bakanı Soylu: "Bu ülkenin birliğinin ortadan kalkmasına yönelik her saldırı, bilinmelidir ki bizim birliğimizi ve beraberliğimizi çok daha...
Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu: (Konya'da 7 kişinin öldürülmesi) Bunun Kürt-Türk meselesiyle ilgili herhangi bir alakası yoktur'
Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu: (Konya'da 7 kişinin öldürülmesi) Bunun Kürt-Türk meselesiyle ilgili herhangi bir alakası yoktur"
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Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu: "(Konya'da 7 kişinin öldürülmesi) Yaklaşık 11 yıllık bir husumet. Arkadaşlarımızın çok kısa bir süre içinde yakalayabileceğini... - Haberler
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