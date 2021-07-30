Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu: "(Konya'da 7 kişinin öldürülmesi) Yaklaşık 11 yıllık bir husumet. Arkadaşlarımızın çok kısa bir süre içinde yakalayabileceğini...
Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Soylu: "(Konya'da 7 kişinin öldürülmesi) Yaklaşık 11 yıllık bir husumet. Arkadaşlarımızın çok kısa bir süre içinde yakalayabileceğini düşünüyoruz"
İçişleri Bakanı Soylu: "(Konya'da 7 kişinin öldürülmesi) Yaklaşık 11 yıllık bir husumet. Arkadaşlarımızın çok kısa bir süre içinde yakalayabileceğini düşünüyoruz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun