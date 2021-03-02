Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu, "Kontrollü Normalleşme" döneminde daha yoğun denetim modeline geçileceğini bildirdi
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Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu, "Kontrollü Normalleşme" döneminde daha yoğun denetim modeline geçileceğini bildirdi

02.03.2021 09:39 | Son Güncelleme: 02.03.2021 09:42
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu,

Son dakika haberler: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kontrollü Normalleşme" döneminde yeni ve daha yoğun denetim modeline geçileceğini, bu sürecin kurallara uyumla atlatılacağını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kontrollü Normalleşme" döneminde yeni ve daha yoğun denetim modeline geçileceğini, bu sürecin kurallara uyumla atlatılacağını bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İllerimizin risk düzeyine göre 'Kontrollü Normalleşme' döneminde yeni ve daha yoğun denetim modeline geçiyoruz. Milletimizin fedakarlığı ve kurallara uyma hassasiyetiyle, bu süreci inşallah birlikte atlatacağız. Temizlik, maske, mesafe ve tüm kurallara uyarak hep birlikte..."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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