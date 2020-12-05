Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu: "Kısıtlamalar çerçevesinde toplam 20 bin 101 uygulama noktamız var. 78 bin 873 kamerayla tedbirler takip edilmektedir."
05.12.2020 12:55 | Son Güncelleme: 05.12.2020 12:58
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu: "Kısıtlamalar çerçevesinde toplam 20 bin 101 uygulama noktamız var. 78 bin 873 kamerayla tedbirler takip edilmektedir.
İçişleri Bakanı Soylu: "Kısıtlamalar çerçevesinde toplam 20 bin 101 uygulama noktamız var. 78 bin 873 kamerayla tedbirler takip edilmektedir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun