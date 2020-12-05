Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu: "Kısıtlamalar çerçevesinde toplam 20 bin 101 uygulama noktamız var. 78 bin 873 kamerayla tedbirler takip edilmektedir."

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu: "Kısıtlamalar çerçevesinde toplam 20 bin 101 uygulama noktamız var. 78 bin 873 kamerayla tedbirler takip edilmektedir.