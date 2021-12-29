Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu: "Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz" - Haberler
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Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu: "Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz"

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberler... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "CHP'li tüm belediye başkanlarının dinlendiği, onlar için özel masalar kurulduğu" yönündeki iddiaları hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "CHP'li tüm belediye başkanlarının dinlendiği, onlar için özel masalar kurulduğu" yönündeki iddiaları hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile kol kola girip, eşbaşkanları ile şen şakrak fotoğraf çektirince, hem huyundan hem suyundan kapmış. Aynı iftirayı, her yıl Aralık ayında değiştirerek tekrarlayan Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu: Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz

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