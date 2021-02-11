İçişleri Bakanı Soylu: "Hedefimiz 81 vilayette 112 numarası adı altında tüm acil çağrıları toplamak"
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İçişleri Bakanı Soylu: "Hedefimiz 81 vilayette 112 numarası adı altında tüm acil çağrıları toplamak"

11.02.2021 11:57 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:17

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 112 Acil Çağrı Merkezleri'ne 1500 eleman alımı yapacaklarını belirterek, "Bunun 800'ünü Acil Çağrı bölümünü bitiren kardeşlerimizden alacağız." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 112 Acil Çağrı Merkezleri'ne 1500 eleman alımı yapacaklarını belirterek, "Bunun 800'ünü Acil Çağrı bölümünü bitiren kardeşlerimizden alacağız." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu: 'Hedefimiz 81 vilayette 112 numarası adı altında tüm acil çağrıları toplamak'
İçişleri Bakanı Soylu: 'Hedefimiz 81 vilayette 112 numarası adı altında tüm acil çağrıları toplamak'
İçişleri Bakanı Soylu: 'Hedefimiz 81 vilayette 112 numarası adı altında tüm acil çağrıları toplamak'
İçişleri Bakanı Soylu: 'Hedefimiz 81 vilayette 112 numarası adı altında tüm acil çağrıları toplamak'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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